Трамп считает, что Байдену «промыли мозги»

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, является марионеткой, которой «промыли мозги». Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в четверг в эфире телеканала Fox News.

«Левые радикалы [в Демократической партии], давайте смотреть правде в глаза, обработали Джо. Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить», — ответил Трамп на просьбу прокомментировать очередные оговорки Байдена. «Я думаю, что они промыли ему мозги», — добавил действующий глава государства. По его убеждению, Байден находится под влиянием политиков, подобных сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки демократов.

По оценке главы государства, бывший вице-президент США «не отдает себе отчет в своих действиях и не осознает, что происходит на самом деле». Трамп в очередной раз предупредил, что победа Байдена на выборах в ноябре приведет к краху на фондовом рынке. «Они [демократы] сократят финансирование полиции или упразднят ее вообще», — добавил республиканец.(ТАСС)