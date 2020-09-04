Трамп призвал власти Ирана отменить казнь Афкари

Президент США Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный иранскому борцу Навиду Афкари. Запись соответствующего содержания американский лидер сделал в четверг в своем Twitter, передает ТАСС.

«Слышу, что Иран стремится казнить великую и популярную «звезду» борьбы — 27-летнего Навида Афкари, весь проступок которого заключался в [участии] в антиправительственной уличной демонстрации. Они (участники той акции протеста — прим. ТАСС) выступали против «ухудшающейся экономической ситуации и инфляции в стране». Лидерам Ирана: я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас!» — написал глава администрации США.

Согласно данным американской радиостанции «Голос Америки», финансируемой правительством США, Верховный суд Ирана 15 августа своим решением оставил в силе приговор к высшей мере наказания, вынесенный ранее Афкари. По этим сведениям, данный приговор был вынесен Афкари по делу об убийстве охранника в городе Шираз в сентябре 2018 года. Госдепартамент США утверждает, что иранский спортсмен, являющийся призером ряда национальных и международных состязаний, подвергся после арестам пыткам, после чего и взял на себя ответственность за это тяжкое преступление. Вместе с Навидом Афкари были задержаны двое его братьев, которых иранский суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения.