Трамп призвал американцев не паниковать

Президент Дональд Трамп призвал американцев не паниковать после сообщения о первой смерти от коронавируса на территории США. Президент сказал об этом во время пресс-конференции, которая прошла в субботу в Белом доме в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса, сообщает Голос Америки.

Президент сообщил, что первой жертвой коронавируса в стране стала «пациентка в возрасте старше 50 лет с высокими медицинскими рисками». «Она была замечательной женщиной», — добавил Трамп.

Президент сообщил о вероятности появления новых случаев инфицирования в США, однако заверил, что страна готова к любому развитию ситуации.

Трамп заявил, что в понедельник он встретится с руководителями фармацевтических компаний, чтобы обсудить разработку вакцин. США могут закрыть границу с Мексикой, чтобы предотвратить дальнейшую эпидемию, добавил президент.

| 2020-03-01T02:18:04+00:00 1 марта 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss