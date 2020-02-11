Трамп пообещал создать самое мощное ядерное вооружение в мире

Вашингтон займется созданием самого мощного ядерного вооружения в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед губернаторами, которое транслировал канал PBS.

Американский лидер сообщил, что пока между Россией, США и Китаем нет договоренностей по контролю за ядерным вооружением, у США нет выбора, кроме создания мощнейшего ядерного арсенала.

«Единственный путь для нас — создавать самые мощные ядерные силы в мире», — цитирует ТАСС слова Трампа.

По словам президента, российская и китайская стороны готовы к переговорам. Однако, пока четкого соглашения по этому вопросу нет, ядерные державы тратят миллиарды долларов на вооружение, заметил Трамп.

| 2020-02-11T10:59:56+00:00 11 февраля 2020, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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