Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.
На пресс-конференции Трампа спросили, почему он не в маске, хотя сотрудникам Белого дома с сегодняшнего дня предписали носить маски на рабочем месте. В Белом доме заболели уже несколько сотрудников.
«Они (сотрудники — ред.) поддерживают определенную дистанцию от меня и друг от друга. В моем случае я ни с кем не близко… В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было», — заявил Трамп, который, действительно, находился на отдалении от других участников брифинга.
При этом, по его словам, почти все работники Белого дома сейчас носят маски, и он сам этого требует.
Трампа и вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус, все тесты до настоящего времени были отрицательными.(РИА Новости)