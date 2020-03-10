Трамп не сдавал анализ на коронавирус, сообщили в Белом доме

«Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было долговременных контактов с каким-либо из подтвержденных пациентов с COVID-19, и никаких симптомов у него тоже нет. Президент Трамп по-прежнему отлично себя чувствует, и его врач внимательно за ним следит», — сообщила Гришэм.