Трамп не исключил возможность рецессии экономики США

Президент США Дональд Трамп допустил, что экономика страны может двигаться в направлении рецессии в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, сообщает ТАСС.

При этом глава государства выразил уверенность, что после окончания пандемии американскую экономику ждет «невероятный рост».

Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.

Президент назвал такой срок при условии, если в стране будут активно бороться с вирусом.

«А может и дольше», — резюмировал Трамп.