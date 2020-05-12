Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в целях предосторожности не будет лично общаться с вице-президентом Майком Пенсом.
Ранее у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер был обнаружен коронавирус.
«Его (Пенса – ред.) тест был отрицательный, но он общается со многими людьми. Поэтому, возможно, мы можем об этом (об ограничении общения — ред.) говорить на время этого периода карантина», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности ограничения личных встреч с Пенсом.
Он отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.
| 2020-05-12T10:25:46+00:00 12 мая 2020, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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