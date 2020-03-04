Трамп назвал Майка Блумберга самым главным лузером

Трамп и Блумберг знакомы на протяжении многих лет, хотя никогда не считались друзьями. В последнее время они обмениваются резкой критикой. Трамп во вторник стал высмеивать рост Блумберга, который на 17 сантиметров ниже Трампа, а Блумберг в ответ заявил, что главное в росте — это наличие головы на плечах. (РИА Новости)