Трамп назвал Майка Блумберга самым главным лузером

Президент США Дональд Трамп провозгласил Майка Блумберга главным проигравшим праймериз среди демократов.
«Самый большой лузер сегодня с большим отрывом — мини-Майк Блумберг. Его «политические» консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички «мини-Майк», а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!» — написал Трамп в Twitter.
Блумберг, который потратил на предвыборную кампанию более полумиллиарда долларов из собственных средств, показал слабые результаты в «супервторник» 3 марта и не выиграл ни одного штата, не считая архипелага Американское Самоа. При этом Блумберг дал понять, что намерен продолжать кампанию.