Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году незамедлительно запретит въезд в страну «всем коммунистам и марксистам». Слова республиканца приводит в среду его пресс-служба.

По словам Трампа, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, он намерен реализовать план по «защите целостности миграционной системы» страны. Как следует из заявления политика, в случае победы на выборах он «в первый же день» на посту президента США «запретит въезд в страну всем коммунистам и марксистам».

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны любить ее. Мы хотим, чтобы они любили ее, нам не хочется, чтобы они стремились к ее разрушению», — отметил Трамп. «Мы не собираемся пускать в США ненавидящих христиан коммунистов, марксистов и социалистов из-за рубежа», — подчеркнул он.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действующей администрации Джо Байдена в том числе из-за проводимой им миграционной политики. В частности, Трамп высказывал точку зрения, что при Байдене США стали «свалкой», а американские города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками. (ТАСС)

