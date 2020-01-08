Трамп и Джонсон провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп в среду обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, лидеры договорились о продолжении тесной координации, говорится в сообщении Белого дома.

«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности», — говорится в документе.

Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ на ракетный обстрел своей военной базы в Ираке ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. (РИА Новости)

 

| 2020-01-08T23:04:14+00:00 9 января 2020, 03:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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