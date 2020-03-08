Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуаидо в «восстановлении демократии»

Президенты США Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо в «восстановлении конституционного порядка» в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером пресс-службой Белого дома совместном заявлении лидеров.

«Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили свою поддержку демократии в регионе, в частности временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо (так в США именуют лидера оппозиции — прим. ТАСС) и демократически избранной Национальной ассамблее в их работе по восстановлению конституционного порядка, — отмечается в тексте. — Лидеры также обсудили поддержку усилий Боливии в проведении свободных и честных выборов».

Среди других международных тем Трамп и Болсонару рассмотрели и так называемую сделку века администрации США по Ближнему Востоку.(ТАСС)