Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления. Страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств, уточнил он в беседе с ТАСС в субботу.

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал Горбачев.

По его словам, целью властей Советского Союза было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий». «Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — отметил Горбачев.

«Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств», — уточнил первый президент СССР.

Он отметил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. «В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза», — заключил Горбачев.

Понятно, что 30-летие с распада СССР, и всяческая ностальгия, но все-таки, если всерьез, не слишком ли идеализирует Горбачев тогдашнюю ситуацию? Вспоминая те годы, понимаешь, что остановить движение республик к полному суверенитету можно было разве что ценой репрессий, крови, повсеместного ввода войск. Сколько еще времени после этого смог бы просуществовать этот придуманный Горбачевым Союз Суверенных Государств?

Своим взглядом на эти предположения Горбачева поделились по просьбе # известные эксперты постсоветских государств.

Вардан Арутюнян, общественный деятель, правозащитник, публицист, политзаключённый советского периода (Армения):

— По поводу слов Горбачева о том, что Советы изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в СССР и необходимость его обновления:

Советская страна по сути своей была империей, продолжением Российской империи и все межнациональные проблемы были созданы империей. Они по своим соображениям и желаниям кроили границы, тем самим создавали проблемы, а сейчас, пользуясь межнациональными проблемами, умело играя на них, держат наши республики в сфере своего влияния. У них никогда не было цели решать эти проблемы. Так же было и во времена Горбачева. Наоборот, они умножали вражду.

По поводу его слов о том, что Советский Союз можно было сохранить:

Эту страну сохранить было нельзя. Все империи рушатся. Если добавить к сказанному, что Советская страна, как продолжатель Российской империи, была еще и тоталитарной коммунистической державой, с человеконенавистнической идеологией, где постоянно нарушались права человека, где целые народы объявлялись врагами и подлежали депортации, где пытались создать искусственного «советского человека» и «советский народ», где подавлялось все национальное, то станет понятно почему республики, входящие в Союз, почувствовав возможность приобрести независимость, начали этот процесс. Никакая сила этот процесс остановить уже не могла. Все возможности Москвы сохранить империю были исчерпаны.

Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Россия):

— Да, именно так, причем Горбачев предпринял, как мы знаем, эти попытки в Тбилиси в 1989, в Баку в 1990, в Вильнюсе и Риге в 1991. Есть мнение, что и события августа 1991 года — тоже его рук дело, ГКЧП должен был выполнить грязную работу, а затем явиться добрый Горбачев — в Литве в январе 1991-го же тоже провозглашался по аналогичной схеме «Комитет спасения Литвы» из числа «Компартии Литвы на платформе КПСС».

Главным фактором краха идеи ССГ стало то, что август 1991 г. показал: сила — и народ, и армия, на стороне Ельцина, а Горбачев висит в воздухе. «Единство вооруженных сил» смешно в ситуации, когда в Закавказье шла настоящая война. Зачем нужна единая валюта между странами, чей душевой ВВП, как России и Таджикистана, отличается на порядок? Мы имели бы проблемы, как в зоне евро. Одним словом, никому кроме Горбачева этот ССГ был не нужен. Процесс распада СССР носил объективный характер, «геополитической трагедией» был не распад СССР, как говорит Путин, а создание большевиками этой тюрьмы народов.

Микола Польовий, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Украина):

— Мы все – заложники своей памяти, поэтому с одной стороны Горбачев, думаю, искренне верит в то, что говорит, с другой — я искренне полагаю, что и Союз невозможно было сохранить, и ситуация уже вышла из-под контроля.

Да, фантазии насчет конфедерации в рамках ССГ для 1991 года выглядели неплохо, но они наталкивались на две проблемы: центробежные устремления под влиянием намерений к возврату независимости (в первую очередь страны Балтии) и центробежные устремления под влиянием «холодильника» – практически каждая республика становилась перед выбором обособления от других с целью выживания за счет производимого на ее территории. Можно винить систему в целом, можно винить кого угодно, но именно центральные союзные власти сделали возможной систему бартерных расчетов, которая естественным образом заменяла нормальные товарно-денежные отношения и лучше работала (если так можно выразиться об архаичной системе) в пределах отдельных территориальных единиц.

К этим устремлениям добавилась и консервативная линия после ликвидации путча ГКЧП: верховные советы некоторых республик (и уж совершенно точно, Украинской ССР), состоявшие из коммунистического большинства, испугались резкой ликвидации коммунистической партии и, как тогда казалось, ликвидации власти коммунистов в РСФСР, последовавшей сразу за путчем. Поэтому провозглашение независимости такими верховными советами было продиктовано стремлением сохранить «коммунистические заповедники» в пределах национальных границ (к примеру, в Украине на протяжении 1990-1991 годов национально-демократическое меньшинство в Верховном Совете несколько раз поднимало вопрос о провозглашении независимости республики и всегда наталкивалось на обструкцию со стороны коммунистического большинства, подчинявшегося общей партийной линии, идущей из Москвы. А тут вдруг сразу после путча – именно не во время, а ПОСЛЕ, причем как раз после озвученного в РСФСР запрета на деятельность КПСС – это же коммунистическое большинство принимает Акт о независимости).

Т.е., ГКЧП, организованный с целью затормозить распад Союза, по сути своеобразной «анти-КПССной реакцией» на него в РСФСР и «проКПССной реакцией» в некоторых других республиках только ускорил наступление развязки (к слову, я хорошо помню фразу Горбачева в ответ на вопрос кого-то из журналистов о путче после возвращения из Фороса: «Всей правды вы не узнаете никогда». Я расцениваю ее как косвенное признание Горбачева в одобрении если не всех действий ГКЧП, то, по крайней мере, их усилий по сохранению сильной центральной власти).

Таким образом, думаю, что советские власти, конечно, недооценили масштаб проблем межнациональных отношений, но не острота межнациональных противоречий в республиках или между республиками привела к распаду СССР. По моему мнению, распад СССР был реализован действиями республиканских элит (коммунистических, по сути, практически везде, кроме, может быть, стран Балтии), стремившихся сохранить свою власть в условиях ослабевшей и парализованной центральной власти. И эти республиканские элиты, получившие в свое время власть в республиках при содействии, а часто и просто из рук центральной еще коммунистической власти, теперь объявляли о независимости «по мотивам» национального обособления, под флагами обособления национальных республик. При этом примеры Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана показывают, что национально-патриотические движения в это время, еще вчера всячески подавляемые руками именно республиканских силовых ведомств по указаниям из центра, оказались перед фактом, что предлагавшаяся ими с конца 80-х годов повестка национального обособления уже перехвачена коммунистической элитой.

Соответственно и ССГ, красиво выглядящий в воспоминаниях Горбачева, выглядит нежизнеспособным.

Что до обострения межнациональных отношений внутри республик, то я сторонник версии о том, что это обострение, например, в Азербайджане, Грузии, Молдове, было инспирировано именно центральной союзной властью (к чему Горбачев тоже причастен, но, видимо, не любит об этом вспоминать) именно с целью сохранения Союза: предполагалось, что республики не смогут решить свои внутренние национальные противоречия без помощи центрального арбитра, которым должна была выступить Москва. Причем, несмотря на весь ужас межнациональных столкновений и кровопролития, боюсь, все они имели адресатом не население республик, а именно властвующие республиканские элиты – некий сигнал им о том, что без Москвы их республики погрузятся в хаос межнациональных кровавых столкновений. И, как мы видим, у Москвы было достаточно возможностей для инспирирования подобных столкновений.