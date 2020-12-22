Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса, сообщило агентство Kyodo News, пишет РИА Новости.

В Британии 22 декабря будет остановлено предприятие по производству двигателей, а 23-го — сборочный завод. Во Франции с сегодняшнего дня перестанут производить колеса для Toyota. Сотрудников досрочно отправят на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря.

Такое решение принято, потому что в компании боятся перебоев в поставке деталей. Это может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса. Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.

| 2020-12-22T10:30:45+04:00 22 декабря 2020, 12:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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