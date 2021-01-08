Торжество или крах американской демократии? За и против

Сейчас о событиях в Вашингтоне, штурме Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, который стал первым с момента нападения на него британцев в 1814 году, не говорит только ленивый, потому как Америка всегда была для всего остального мира колыбелью демократии. Теперь же, после событий 6 января, эта вера сильно пошатнулась в глазах всей мировой общественности. Смогут ли американцы преодолеть кризис демократии и восстановить доверие к ней, прежде всего, самого американского народа? Ведь, как говорил Уинстон Черчилль – «Демократия — отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало».

Постараемся разобраться, почему вообще подсчет голосов после президентских выборов привел к таким катастрофическим последствиям, чем был вызван масштабный протест, который привел к кровопролитию, какие последствия будут для американской демократии, был ли это кризис власти, если да, то сможет ли преодолеть американское общество его, какие уроки извлечет из этих событий и как изменится репутация американской демократии в мире?

Итак,

Почему такое случилось:

— Прежде всего, потому, что во главе страны оказался популист и безответственный политик, который после большого митинга фактически призвал своих сторонников к мятежу, а сам спокойно вернулся в Белый дом.

— Как ни странно, еще и потому, что в Америке существует созданная отцами-основателями очень сложная избирательная система, призванная не допускать приход к власти популистов и демагогов, которая, кстати, и защищает демократию, обеспечивая преемственность власти. В чем она заключается? Чтобы гарантировать страну от настроения толпы, американцы голосуют за выборщиков от штатов, перепоручая им принятие окончательного решения после всеобщего голосования самих избирателей, что в окончательном варианте уже утверждается в Конгрессе. И вот с решениями этих выборщиков не был согласен Трамп и его сторонники, которые пришли к Капитолию поддержать своего кандидата и оказать давление на Конгресс.

Что это было — торжество или крах американской демократии?

В истории Америки были не менее черные страницы – напомним убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. И американское общество смогло преодолеть эти, несомненно, очень болезненные политические события.

Но события у Капитолия, скорее всего, торжество демократии, точнее – торжество американской судебной системы, в честность которой верит абсолютное большинство американцев, в том числе те 40%, что проголосовали за Трампа, поэтому они в конченом итоге приняли решение судов и утверждение Конгрессом итогов выборов.

Об этом же свидетельствуют и отказ вице-президента Майка Пэнса, председательствующего на заседании Конгресса, подыграть Трампу, как он того требовал, при сведении голосов выборщиков, и антитрамповский вердикт Верховного суда, при том, что партийный баланс судей был 6:3 в пользу республиканцев, и категоричная позиция лидера республиканского большинства (!) в Сенате Макконелла, который не предал демократию ради интересов своей партии и своего однопартийца Трампа, сказав – «Избиратели, суды и штаты сказали свое слово. Если мы его переиначим, республике буде нанесен ущерб навечно».

Да, публичный протест – это базовое демократическое право, как и противодействие ему со стороны государства в случае попытки силового захвата власти и разбирательство с привлечением к ответственности виновников погромов и гибели людей. Это и есть сила демократии. Пережив этот конфликт, американская демократия станет еще сильнее.

Каковы будут последствия?

— Если говорить о последствиях, то, в первую очередь, надо подчеркнуть, что впервые под большим вопросом будущее американского президента. Он, прежде всего, похоронил перспективу вернуться в Белый дом в 2024 году, о чем заявлял ранее. Не говоря уже о том, что поставил себя перед таким фактом, как вынужденная отставка буквально за несколько дней до окончания своего срока, согласно 25-й поправке Конституции США, позволяющей передать полномочия американского лидера вице-президенту в случае недееспособности главы Белого дома, или импичментом.

Скажем, очень бесславное окончание своей политической карьеры. Но еще более угрожающим является то, что ему грозит уголовное преследование за подстрекательство к мятежу. Кстати, эти перспективы и убедили, вероятно, Трампа пойти на попятную и отказаться от дальнейших своих притязаний на Белый дом. Неспроста уже появилась инсайдерская информация, что он обсуждал со своими советниками возможность самим собой своего помилования, а также дочери с зятем, пока он еще обладает президентской подписью.

Что показали эти события?

— Значение выборов для американского общества, веру американцев в то, что избранные ими политики реализуют их волю.

— Что американцы имеют право высказывать свое мнение.

— Прочное утверждение принципов политической демократии в умах людей, что было подтверждено отказом верного соратника Трампа Майка Пенса блокировать решения протоколов комиссий штатов в Конгрессе.

— Раскол и поляризацию общества по мировоззренческим позициям, и веру ее половины в фальсификацию выборов. И поскольку демократы получили большинство как в Сенате, так и в Палате представителей, не исключен кризис законодательной власти.

Какие уроки Америка должна извлечь и как изменится репутация американской демократии в мире?

– Случайные люди не должны оказываться в Белом доме.

— Вера в американскую демократию в мире безусловно в некоторой степени пошатнулась, теперь Америке труднее будет призывать страны следовать демократическим нормам и принципам, произошедшее 6 января в Вашингтоне еще много лет будут использовать в авторитарных режимах для оправдания репрессий против оппозиции и атак на демократию.