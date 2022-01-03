Только вступивший в свои права 2022 год уже сделал заявку на увлекательное развитие сюжета на армянской внутриполитической арене. В стране, которая более четверти века держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией, но в итоге проиграла в 44-дневной войне, получив почти полностью разгромленную армию, по разным оценкам от пяти до восьми тысяч погибших и 10.000 дезертиров, продолжается поиск главных «козлов отпущения».

Начался он едва ли не с первых дней 44-дневной войны, когда официальный Ереван массово тиражировал ложь, примитивно пытаясь убедить своих сограждан в бесконечных «победах» своей армии в то самое время, когда она «тактически отступала», сверкая пятками. А потом была ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, когда граждане РА узнали, что их премьер-министр Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление.

По сути, это была капитуляция Армении. Именно потому за Пашиняном в РА закрепилась кличка «капитулянт». И именно поэтому наиболее темпераментные жители Еревана захотели свести с ним счеты, что называется, по горячим следам. Пашинян тогда спрятался, возмущенные вынуждены были довольствоваться погромом в парламенте РА и экзекуцией Арарата Мирзояна. Который, замечу, был награжден за принятие ударов на себя постом главы МИД Армении.

При этом, поиск главного «козла отпущения» продолжался. Никол Пашинян весь минувший год отчаянно сопротивлялся попыткам утвердить его в этой роли. Соответственно, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран Оганян и прочие прежние руководители Армении, на которых Пашинян кивал как на тех, кто давно уже разграбил армянскую армию, что предопределило ее поражение в 44-дневной войне, тужились доказать, как глубоко неправ Воваевич.

И вот, в первые дни нового года свое веское слово по поводу состязания, по итогам которого армянской общественности хотят продемонстрировать главного «козла отпущения», решил сказать экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян. Тот самый, который занимал данный пост в ходе 44-дневной войны, а до ее начала обещал армянам новые захваченные территории Азербайджана. Обещания своего Тоноян, ясное дело, не выполнил. Плюс, еще в сентябре прошлого года он лишился свободы.

В СИЗО также находятся замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник авиационного управления Аветик Мурадян и бизнесмен, торговец оружием Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн долларов. Если еще более конкретно, то Галстяна, который известен в РА по кличке Патрон Даво, обвиняют в поставках министерству обороны старых снарядов.

По материалам дела, Галстян заключил с МО договора о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов. Однако были поставлены снаряды, не соответствующие требованиям заключенного договора, а именно: старые снаряды для чешских пушек 1977 года. Никто из обвиняемых свою вину не признает.

А Тоноян теперь решил «перевести стрелки» на Пашиняна. Тоноян утверждает, что премьер-министр Армении владел полной информацией о приобретаемом оружии и военной технике и никогда не возражал. По его словам, предварительное следствие по его делу не подтвердило некачественность или негодность ракет, поскольку не была проведена необходимая экспертиза. Тут он прав, экспертизы не было, хотя на ее проведении настаивала сторона защиты.

«Власти хотят найти «козлов отпущения», но многих на политическом поле ждут сюрпризы. Я готов понести ответственность, но только за то, что я сделал», — заявил Тоноян, отметив, что уголовное дело, возбужденное против него — попытка дискредитировать его и систему обороны. Ну, насчет дискредитации МО РА, это больше на шутку неудачную похоже. Ибо армия, из рядов которой дезертировало 10.000 человек, уже дискредитирована донельзя. Другое дело, что мы имеем дело с очевидной попыткой Тонояна шантажировать Пашиняна. Экс-глава МО банально не хочет становиться победителем в первенстве на звание главного «козла отпущения». Его желание понятно, но оно вызвало недовольство в рядах желающих видеть Пашиняна в роли главного «козла отпущения». Они уже высказывают претензии Тонояну. В частности, депутат парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян на своей странице в Facebook написал, что Тоноян предлагает Пашиняну сделку. «По меткому определению одного из моих друзей, пришел сказать Николу: шеф Джан, ты не виноват, виноваты авторы этой лживой справки. Давид Тоноян, впечатление от интервью таково, что взамен молчания предлагаешь Пашиняну сделку. Грехи свои не искупишь, но отложи в сторону все, говори о той реальности, которую ты видел после известных событий 2018 года, когда был назначен министром обороны и о деталях 44-дневной войны, которыми владеют несколько человек», — написал Абрамян.

Уверен, что такого рода заявлений, авторы которых будут обвинять друг-друга, а также Пашиняна или Тонояна, в течении нынешнего года будет очень много. Приведут ли они к смене власти в РА или к выявлению главного «козла отпущения», прогнозировать не берусь. Но то, что итоги 44-дневной войны, новый статус-кво в регионе никто не изменит, это очевидно.