По меньшей мере 10 человек погибли в сомалийской провинции Джубаленд в результате разрыва самодельного взрывного устройства.

Как передает Национальное телевидение Сомали (SNTV), взрывное устройство было заложено на пути следования пассажирского автобуса, выехавшего за пределы города Кисмайо.

В результате теракта погибли не менее 10 человек, трое получили ранения.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Террористическая организация «Аш-Шабаб», контролирующая ряд деревень и городов на юге Сомали, часто организует теракты против сил безопасности и гражданского населения в столице Могадишо и крупных городах.