Тер Стеген: «Марио Гетце отлично вписался в Ла Лигу»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который покинет клуб по окончании сезона.

«Марио – игрок, который умеет обращаться с мячом и управлять игрой. Он бы отлично вписался в Ла Лигу.

Я не знаю, планирует ли он играть в футбол. Когда общаемся, мы никогда не говорим о футболе.

Для меня важно только одно: чтобы он принял правильное решение и был счастлив. Гетце подойдет многим клубам, где сможет делать разницу», – заявил тер Стеген. (sports.ru)