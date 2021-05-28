Телевизионная башня в столице Грузии Тбилиси окрасилась в цвета азербайджанского флага.

Как сообщает АПА, по случаю Дня Республики Азербайджана — 28 Мая телевизионная башня в парке Мтацминда, считающемся самой высокой точкой столицы соседней страны, была освещена цветами азербайджанского флага. Сооружение высотой 275 метров, сияющее синим, красным и зеленым цветами, можно увидеть невооруженным глазом из самых отдаленных уголков Тбилиси.

По случаю Дня Республики историческое здание Сакребуло (городского совета), расположенное на центральной площади Свобода, также окрасилось цветами государственного флага Азербайджана.