Тела погибших при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на территории Хызинского района доставлены в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии в Баку.

Как сообщает Report, после проведения экспертизы тела погибших будут переданы родным.

В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.