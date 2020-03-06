Теймур Раджабов обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир из-за коронавируса

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов выступил с заявлением относительно информации, ранее распространенной ФИДЕ о том, то он снялся с турнира претендентов по личным причинам, передает azerisport.com.

«С 15 марта по 5 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге. Как известно, в настоящее время происходит нарастание эпидемии коронавируса во всем мире. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень эпидемии – красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации.

Международная федерация шахмат ФИДЕ осуществила ряд профилактических мер. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14-ти дней на территории России. Один из китайских шахматистов, тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако, второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой нарастает эпидемия коронавируса каждый день.

Кроме того, нет разъяснений от ФИДЕ, как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или контактирующих с участником тренеров или сопровождающих лиц, журналистов, берущих интервью, судей будут признаки простуды или ОРВИ, или, не дай Бог, определен коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин, сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса.

Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14-ти туров в течение 22-х дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии, какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ и какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника, судей – никто не разъясняет. В связи со сложностью всех этих моментов, я обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. На это мое предложение я получил отказ. В связи с вышеперечисленным, я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, требующиеся для максимального уровня игры в таком важном соревновании, каким является турнир претендентов, и возможную опасность для здоровья. В результате меня заменили на другого участника», — говорится в заявлении. (пресс-служба национальной федерации)

Помимо этого, китайский участник турнира претендентов Ван Хао также выступил с предложением отложить это соревнование: «Считаю, ФИДЕ должна отложить все официальные турниры уже сейчас. Если этого не случится, я не уверен, что у международной федерации есть план, как справляться с непредсказуемыми последствиями чумы». (Chess-News)