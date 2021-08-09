Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого был атакован танкер Mercer Street, мог быть запущен с территории Йемена. Как сообщила в воскресенье на своем сайте газета Daily Express со ссылкой на источник в ВС Соединенного Королевства, сотрудники британского спецподразделения находятся в Йемене, пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего.

«Все указывает на то, что БПЛА запустили из Йемена. Возникают опасения по поводу того, что их потенциал для осуществления атак вырастет благодаря беспилотникам большего радиуса действия», — отметил собеседник издания.

Как указывает газета, 40 британских военных из Специальной авиадесантной службы, в том числе специалисты по радиоэлектронной разведке, в субботу прибыли в аэропорт Эль-Гайда на востоке Йемена. По информации издания, им помогают американские военные, участвовавшие в подготовке спецподразделений ВС Саудовской Аравии. Прорабатывается версия о том, что БПЛА был запущен мятежниками-хуситами по указанию Ирана и был наведен на мостик танкера с помощью системы геолокации и установленной на беспилотнике камеры.

Ранее возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция неоднократно сообщала о попытках хуситов атаковать торговые суда с помощью БПЛА. В субботу постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд сообщила о том, что по обломкам удалось установить тип беспилотника, использовавшегося в атаке на Mercer Street. По ее словам, это БПЛА Shahed 136, которые делают только в Иране. (ТАСС)