В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Мир красочных гобеленов». Гости и участники отправились в мир изумительной красоты и творческой неординарности гостей Тамиллы Абдуллаевой.

Мастер прославилась тем, что работает сразу в двух направлениях, создавая неповторимой красоты гобелены и ковры. Открывая выставку, директор музея Ширин Меликова отметила, что на выставке представлено 55 работ мастера.

«Это символичное число, так как в этом году нашему музею исполняется 55 лет, в связи с чем посетителей ждет много сюрпризов и интересных событий», — сказала Ш.Меликова.

Выставку посетили известные деятели культуры, медийные личности. Было особенно трепетно наблюдать за тем, как восхищенно наблюдали за происходящим студенты Тамиллы Абдуллаевой, которым она передает опыт, полученный у непревзойденного мэтра азербайджанского изобразительного искусства – Лятифа Керимова.

В интервью # Тамилла Абдуллаева поделилась своими эмоциями:

«Очень радостный и волнительный день, пришли мои друзья, коллеги, студенты… Многие работы широкая общественность не видела ранее, поэтому, интерес к выставке, конечно же, большой. Мне очень приятно, что люди смогут увидеть плоды моей творческой деятельности, начиная с 90-х годов», — сказала мастер.

Самая последняя работа Т.Абдуллаевой, самая зрелищная и эмоциональная, феерично завершающая экспозицию, называется «Возрождение»:

«Эта работа посвящена нашей победе в Отечественной войне и нашему Карабаху», — говорит художник корреспонденту #. Я работала над ней под впечатлением нашей долгожданной победы. Здесь изображен дождь и восходящее солнце. Это моя самая большая работа на выставке», — говорит мастер.

Тамилле Абдуллаевой очень повезло с наставниками. Ковровому искусству ее обучал Лятиф Керимов, а гобеленам Гиви Кандарели, основоположник грузинской школы гобелена и один из основоположников китайской школы гобелена.

«Если бы не Лятиф Керимов и Гиви Кандарели, я не знаю как бы сложилась моя творческая судьба и продолжила бы я вообще этот путь», — говорит Тамилла ханум, говоря о роли больших мастеров в ее жизни.

«Если бы они не привили мне любовь к этому искусству, я бы точно не стала бы этим заниматься. Сейчас я передаю свой опыт ученикам, делаю все точь в точь, как учили меня мои выдающиеся педагоги», — подчеркивает Т.Абдуллаева.

В память о Лятифе Керимове она создала ковровый потрет, который также вошел в экспозицию выставки.

Выставка продлится до 25 февраля.