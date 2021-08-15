Представители радикального движения «Талибан» утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, из Катара в афганскую столицу прибыл лидер политического крыла «Талибана» мулла Абдель Гани Барадар. Он направился на переговоры в президентский дворец.

Ранее сообщалось, что передача власти в Афганистане состоится 15 августа в президентском дворце, а президент Афганистана Ашраф Гани сдаст власть «в течение нескольких часов».

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».