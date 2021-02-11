Тайяр Эйвазов: «Среди детей вакцинация не проводится, так как они не являются группой риска»

«Коронавирус мутирует, и мутаций много».

Как сообщает АПА, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов во время выступления в прямом эфире на тему «COVID-19 в школах». Он сказал, что свойства вируса могут меняться, когда происходят мутации:

«Процесс мутации все еще будет продолжаться. Пока что наблюдается увеличение скорости распространения вируса в мутациях. Являются ли они опасными среди детей, не доказано. Среди детей вакцинация не проводится, так как они не являются группой риска. Но предыдущие правила должны соблюдаться».

Т.Эйвазов внес ясность в вопрос частого использования детьми спирта:

«Детская кожа намного тоньше. Спирт следует использовать столько, сколько необходимо. Согласно правилам гигиены, детям до 5 лет нужно пользоваться детским мылом».