Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана, несущие службу на второй линии защиты таджикско-афганской границы, переведены на особый режим несения службы.

Как сообщает, по информации Агентства Анадолу, пресс-служба министерства обороны страны, данное решение принято в связи с обострением обстановки в соседнем Афганистане, особенно вблизи границ с Таджикистаном.

«Особый режим несения службы на второй линии охраны государственной границы предполагает оказание помощи таджикским пограничникам в охране границы в случае необходимости», – уточнил источник.

За последние 10 дней в Афганистане произошли боестолкновения между правительственными силами и боевиками радикального движения «Талибан» в четырех приграничных областях. Под контроль боевиков перешли восемь районов и два погранпоста.

После нападения талибов на пограничный пункт Шерхан-Бандар в Афганистане на территорию Таджикистана 22 июня через КПП «Пяндж» перешли более 130 афганских военных.

Еще одна группа афганских военнослужащих, не выдержав натиск боевиков движения «Талибан», отступила на территорию Таджикистана 27 июня.