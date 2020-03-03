Таджикистан закрылся для граждан 35 стран из-за коронавируса

Власти Таджикистана на фоне распространения в мире коронавируса закрывают страну для посещения для граждан 35 стран, соответствующую телеграмму Агентство гражданской авиации республики направило местным и зарубежным авиакомпаниям, сообщил журналистам замглавы агентства Азиз Набизода.

«В ней говорится о том, чтобы авиакомпании не брали на борт граждан этих 35 стран, данное уведомление получили и туристические компании», — сказал Набизода журналистам.

По его словам, эта мера аргументирована предотвращением возможного распространения коронавируса и обеспечением здоровья и безопасности граждан республики. В списке стран, гражданам которых временно запрещен въезд в Таджикистан, — КНР, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Британия, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир. (РИА Новости)