Свыше полумиллиона человек вышли на митинг протеста оппозиции в Польше, организованный движением бывшего премьер-министра страны Дональда Туска.

Поводом для протестов стал принятый 2 июня по инициативе президента Анджея Дуды закон о российском влиянии, который позволит специальной комиссии допрашивать представителей любой компании, что в стране называют инструментом произвола. Проходя мимо резиденции главы государства, протестующие скандировали «Вы все будете сидеть».

Самые крупные шествия проходят в Варшаве и Кракове. Отмечается, что из-за наплыва желающих принять участие в мероприятии варшавское метро оказалось забито. Многие участники митинга добирались до места на велосипедах. По окончании шествия оппозиция планирует организовать митинг.

В полиции Варшавы заявляют посредством Twitter, что митинг оппозиции проходит «безопасно».

Участники митинга в Варшаве также оставили сотни подписей на огромном баннере с надписью «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что Анджей Дуда является лжецом и лжесвидетелем». Помимо прочего, протестующие скандируют «Нет войне!» и «Верните детей в Украину!».