Светлана Тихановская не позиционирует себя будущим президентом Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не рассматривает себя в качестве будущего белорусского лидера.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала она в интервью РБК.

Политик напомнила, что ее предвыборная программа состояла из трех пунктов, основной из них — честные и прозрачные повторные выборы, на которых и будет избран глава государства.

Она добавила, что президентом должен быть сильный лидер, с которым глава России Владимир Путин «нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным».