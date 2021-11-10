Судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпании «Имеди» пройдет в Тбилисском городском суде, подтвердил РИА Новости адвокат Бека Басилая.

«Да, состоится в суде», — заявил Басилая. По его словам, пока не принято решение о том, допустят Саакашвили на судебный процесс или нет.

Ранее министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что ведомство будет рекомендовать провести процесс в тюремном учреждении с целью обеспечения безопасности Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.