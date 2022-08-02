Жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к самому большому сроку — семи годам и трем месяцам тюрьмы — по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Вердикт вынесла в понедельник, 1 августа, судья округа Колумбия Дабни Фридрих.

49-летний техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию. Реффитт также угрожал своим сыну и дочери и требовал от них не обращаться в правоохранительные органы. «Предателей расстреливают», — сказал он 18-летнему сыну, который, тем не менее, дал показания против отца в Федеральном бюро расследований США, а затем и в суде.

Гай Реффитт — первый обвиняемый, над которым был начат процесс по делу о штурме здания Конгресса США. На записях видно, как нефтяник из штата Техас вступает в перепалку с полицейскими на ступенях Капитолия и, по данным следствия, подстрекает толпу. Сторона обвинения назвала его «главарем» собравшихся. «Он зажег спичку, от которой начался пожар», — уверены обвинители. (DW)