Суд в США назначил на 18 февраля телефонные слушания по делу экс-советника Трампа

Окружной судья столичного округа Колумбия Эми Берман Джексон назначила на 18 февраля телефонные слушания по делу бывшего советника президента США Дональда Трампа в период избирательной кампании 2016 года Роджера Стоуна. Об этом говорится в распространенном в воскресенье документе суда, с которым ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе данных.

Это будут первые слушания после разгоревшегося скандала, связанного с пересмотром гособвинением своей позиции в пользу менее строгого приговора. Вынесение финального решения запланировано на 20 февраля. «Открытые слушания в режиме телеконференции пройдут 18 февраля в 11:00», — постановила судья.

Гособвинение 10 февраля попросило суд приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Хозяин Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. 11 февраля Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения.

Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в «политическом вмешательстве» в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора. На этом также настаивает и генпрокурор США Уильям Барр.