Суд отказал штабу Трампа в иске к CNN о «российском вмешательстве»

Суд штата Джорджия отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в иске о клевете к телеканалу CNN, сообщает Fox News.

Ранее штаб Трампа подала иск, в котором CNN обвиняется в публикации «ложных и клеветнических» заявлений о том, что действующий глава государства просил Россию о помощи на президентских выборах 2020 года. Иск был отклонен, так как суд не подтвердил наличие у журналистов злого умысла, указано в сообщении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. (ТАСС)