Европейский суд в Люксембурге поддержал решение Совета ЕС о включении палестинского исламистского движения ХАМАС в список террористических организаций. Это следует из постановления судебной инстанции, обнародованного во вторник, 23 ноября.

Таким образом неправомерным признан вердикт Европейского суда общей юрисдикции (GC) от 2019 года, отменившего четыре более ранних акта Совета ЕС о внесении организации в перечень.

На том этапе поводом для подобного решения GC послужило отсутствие подписей на ряде поданных заявлений. При этом семь из восьми правовых доводов, представленных ХАМАС, оспаривавшим свое включение в список, Европейским судом общей юрисдикции были тогда отклонены. (DW)