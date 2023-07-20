Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress в среду осуществили полет над Эстонией в рамках совместных учений с союзниками.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщил Минобороны Эстонии.

«Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress совершили полет над Эстонией в рамках учений <…>, их сопровождали британские, французские и румынские самолеты», — говорится в пресс-релизе ведомства, при этом количество бомбардировщиков указано не было.

Как отмечает Минобороны, США регулярно проводят подобные учения, они улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по всему миру.