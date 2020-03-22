Страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом — СПИСОК

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19, их уже 25,5 тысячи, а погибших более 300.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики случаев.

По его данным, в США подтверждены 25 493 случая, умерли 307 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Больше, чем в США, случаев коронавируса зарегистрировано лишь в Китае (более 81 тысячи) и в Италии (более 53 тысяч). За Соединенными Штатами следуют такие страны, как Испания (25,3 тыс. случаев заболевания), Германия (22,2 тыс. случаев) и Иран (20,6 тыс. случаев).

| 2020-03-22T08:35:17+00:00 22 марта 2020, 10:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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