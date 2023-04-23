Ведущие экономики мира, входящие в G7, призвали «к продлению, полной реализации и расширению» сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства стран «семёрки».

Соглашение с участием России по экспорту продовольствия было подписано в июле прошлого года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Оно предусматривало отправку Украиной более 27 миллионов тонн своего зерна.

Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, недавно дала понять, что может заблокировать продление сделки после 18 мая. В понедельник на минувшей неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления остаются «не столь радужными», поскольку ситуация вокруг второй части договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и зерна, не улучшается. На следующий день, 18 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо прогресса в ситуации вокруг соблюдения российской части зерновой сделки, пишут «Ведомости».

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования Россией продовольствия в качестве оружия», — говорится в коммюнике G7. (svoboda.org)