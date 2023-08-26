Странами ЕС в октябре-июне 2022/23 МГ на внешние рынки было поставлено до 963 тыс. т подсолнечного масла, что на 369 тыс. тонн превысило результат соответствующего периода 2021/22 МГ и является рекордным показателем, сообщает Oil World.

В том числе за последние три месяца (апрель-июнь т.г.) из указанного объема было отгружено 318 тыс. тонн продукта, основными потребителями которого стали Ирак (104 тыс. тонн), Индия (28 тыс. тонн), Марокко (31 тыс. тонн) и ЮАР (26 тыс. тонн). Большая часть подсолнечного масла отгружалась из Болгарии и Румынии.

Помимо этого, ЕС с начала 2022/23 МГ резко увеличил экспорт рапсового масла – до 562 тыс. тонн (в октябре-июне 2021/22 МГ – 249 тыс. тонн), из которых 151 тыс. тонн отправлено в Китай, 177 тыс. тонн – в Норвегию и 12 тыс. тонн – в Пакистан.

Однако за рассматриваемый период несколько сократился экспорт соевого масла из стран блока – до 689 тыс. тонн в сравнении с 746 тыс. тонн в октябре-июне 2021/22 МГ. Отгрузки в основном осуществлялись в Марокко и другие африканские страны, а также в Великобританию.