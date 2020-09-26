Странная коллизия

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вновь продемонстрировал удивительно беспредельную наглость. Он заявил, что Турция 30 лет держит Армению в средневековой блокаде, держит закрытой сухопутную границу Армении, отказывая стране в праве на доступ к морю. Об этом глава МИД Армении заявил на министерской онлайн-встрече на тему «Сотрудничество, направленное на скорейшее осуществление Венского плана действий по достижению целей в области устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

«Эта средневековая блокада не может быть оправдана ни с точки зрения разума, ни с точки зрения международного права, поскольку она напрямую нарушает не только соответствующие международные конвенции, традиционное право, но и международные соглашения», — заявил Мнацаканян.

По его словам, «важно зафиксировать существующие препятствия на пути развития: блокады и односторонние принудительные меры губительны для устойчивого развития и противоречат мерам реагирования и восстановлению. Они подрывают не только региональное развитие, но также мир и безопасность».

Интересно, что в этой встрече приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, главы МИД около 20 стран и руководители международных организаций.

Очень странная настойчивость, не в первый раз Мнацаканян говорит об этом. Иметь открытые территориальные претензии к стране, и от нее же требовать доступ к морю по ее землям — как это вообще сосуществует в его голове? В конце концов, у Армении есть сосед Грузия — почему от нее они не требуют создать им возможность иметь свою инфраструктуру на берегу? Есть еще дружественный Иран — тот может дать доступ к Каспию или к Персидскому заливу. Почему же Мнацаканян заостряет внимание именно на Турции в присутствии первых лиц ООН?

Эту странную коллизию комментирует # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Мнацаканян в «лучших традициях армянской дипломатии» проводит такую, агрессивно наглую риторику, которая свидетельствует о том, что по большому счету Армения не заинтересована в нормализации отношений с Турцией.

Разговоры о том, что Турция ограничивает Армении доступ к морю, направлены в адрес либо ничего не понимающей внешней аудитории, либо рассчитаны на усиление конфронтации в регионе путем предоставления внешним интересантам возможностей для еще большего давления на Турцию. Скорее всего, это шаги в рамках того самого трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр, который реализовывается в последнее время.

Кипр и Греция обвиняют Турцию в том, что она претендует на их акваторию в Средиземном море, а Армения, подстраиваясь под эту риторику, пытается как бы звучать в унисон. Якобы не только с Кипром и Грецией у Турции есть проблемы с использованием акватории, но и с Арменией. Конечно, это совершенно абсурдное заявление – Армения не имеет выхода к морю и Турция не обязана этот доступ ей предоставлять, тем более на фоне ее явно наглой, агрессивной и лживой политики в отношении Турции. Армения должна пересмотреть всю линию поведения по отношению к Турции, чтобы эта страна открыла границы для нее и дала возможность перемещаться товарам из Армении и обратно, используя порты и дороги Турции. Однако обвинения в адрес современной Турции в том, что она должна что-то нынешней Армении за вымышленный геноцид армян, обвинения в проведении какой-то захватнической политики, подстраивание под антитурецкие проекты в регионе, поддержка террористических сил, которые выступают против Турции – перечеркивают все это.

Политике чужды такие определения, как лицемерие, правда, неправда – к большому сожалению. В той грязной политике, в которой участвует Армения и руками которой она реализуется, такие определения абсолютно не к месту. Поскольку ни о какой порядочности в этой грязной игре разговор не идет.

Но дело в том, что, к большому сожалению, мы понимаем, что Армения серьезно увязла во всей этой злополучной игре.

Взывать к совести армянского руководства абсолютно непродуктивно. Здесь речь идет еще и о том, что им подыгрывают внешние силы, другие страны, которые также говорят о каких-то принципах, о какой-то морали, которые говорят о справедливости, а при этом, при любом удобном случае используют все грязные инструменты, чтобы выяснять отношения со своими оппонентами, в данном случае, с Турцией.

Поэтому, Армения здесь не одна, и тот абсурд, который звучит из уст армянского министра, является таковым только для людей здравомыслящих. Для тех же, кому нужны дополнительные инструменты давления на Турцию, это очень удобный способ, средство, и возможность.