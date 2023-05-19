После недолгого затишья страхование недвижимости снова вышло на повестку. Собственников жилья устрашают теперь уже новой электронной системой. Мол, уже с начала июня будет запущен механизм, автоматически штрафующий незастрахованных владельцев квартир.

Признаться, требования к обязательному страхованию недвижимости существуют в нашей стране давно. Несмотря на отсутствие всякой логики, ведь страховать или нет свое имущество – личное дело каждого, такое правило значится в законе «О видах обязательного страхования», который был принят еще в 2011 году. Правда, многие годы об этом не вспоминали, а несколько лет назад страховые компании вооружились законодательством и перешли в наступление. Гражданам обещали штрафы, если те не купят страховой полис. Дело дошло до того, что СК принялись рассылать извещения, не просто предлагая свои услуги, но даже устрашая финансовыми санкциями.

Во время пандемии все это стихло, а сейчас развернулось с новой силой. Судя по всему, за годы изоляции страховщики не сидели сложа руки. Как информируют СМИ, скоро запустят новую электронную систему страхования недвижимости. Мол, она упростит задачу, и теперь будет проще определить, приобрел ли собственник полис обязательного страхования.

Если нет – его штрафуют каждые двадцать дней на 30 манатов. В качестве законного основания для штрафов приводится статья 469 Кодекса об административных правонарушениях. По ней за отсутствие договора обязательного страхования наказывают рублем. Сумма взыскания для физических лиц – 30 манатов, а должностным и юридическим лицам придется заплатить соответственно 80 и 200 манатов. Более поздние поправки в КоАП предусмотрели возможность обзавестись страховкой за 20 дней, иначе штрафуют повторно.

Кампанию принудительного страхования начали СК в 2019 году, напомнил экономист Самир Алиев, но тогда они отступили под общественным давлением:

«Я бы напомнил, что, во-первых, обязательное страхование жилых домов применяется не во всех странах. Обычно свое имущество люди страхуют добровольно. А во-вторых, такое противоречит конституционным правам граждан. Ведь по ст. 29.3 Конституции есть «право собственника единолично или совместно с другими лицами владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом». У нас же получается, что государство принимает решение за владельца имущества и заставляет его оформить страховку. Не путайте с обязательным автострахованием, ведь там речь о страховке на случай вреда третьим лицам, а страхование недвижимости – гарантия рисков собственника. Принудительное страхование нарушает право выбора владельца недвижимости».

Система санкций не заработает, говорит аналитик, ведь как заставишь платить штрафы?

«Нет рычагов административного воздействия на владельцев собственности, если те не заплатят штрафов. Например, если вы не платите за коммуналку, отрежут воду, газ, электричество. Не платите государственный налог – блокируют банковский счет. То же самое при неуплате взноса по ОСАГО – не сможете пользоваться автомобилем. А что сделают неплательщику штрафа за отсутствие обязательного страхования недвижимости? Арестуют имущество? Но это приведет к социальным проблемам… Поэтому, считаю, излишне углубляться в тематику штрафов. Достаточно вместо этого развивать институт добровольного страхования недвижимости, объяснить гражданам его пользу, провести страховой ликбез. Иначе получим, в лучшем случае, неработающий санкционный инструмент, а в худшем – социальную напряженность. Есть, кстати, еще проблема страхования домов, которые не соответствуют строительным и прочим нормам. Они не интересны страховщикам, и как тогда быть с законом?».

В сущности, потенциальные клиенты заинтересованы приобрести полис в обмен на качественные продукты страховых компаний. Поэтому стоит задуматься о создании конкурентной среды и завоевании доверия людей… Поработать над общей культурой страхования.