Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке защиты ее от российского полномасштабного вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

«Любое демократическое государство в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники НАТО уважают это право. И мы заявляли снова и снова, что двери НАТО остаются открытыми. И мы продемонстрировали это на протяжении прошлых лет», — отметил он.

«Союзники НАТО, когда встретились на саммите в Мадриде, также очень четко заявили, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких именно механизмов безопасности она хочет быть. Затем решение о членстве должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем такие решения консенсусом», — сказал Столтенберг.

«Наше внимание сейчас сосредоточено на оказании немедленной поддержки для Украины, чтобы помочь ей в самозащите от российского жестокого вторжения. Это главный акцент и главные усилия союзников НАТО», — подчеркнул генсек Альянса.