Совет Россия — НАТО 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе, Украину, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Как передает ТАСС, об этом написал во вторник в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью [действий военных России и НАТО — прим. ТАСС] и снижением рисков», — отметил он.