Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы реагирования в 2023 году будут увеличены практически в восемь раз — до 300 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС.

«Что касается расширения Сил реагирования, я ожидаю, что они будут готовы в следующем году. Мы примем решение сейчас, и они будут готовы в следующем году, таков план. Эти силы будут оплачиваться и организованы своими странами НАТО, они будут размещены в своих странах, но будут предназначены для обороны конкретных территорий. Кроме того, будет проведено размещение большого количества тяжелого вооружения и снаряжения, а также складов на этих территориях», — заявил Столтенберг.

На данный момент, до ратификации новой стратегической концепции безопасности, размер сил быстрого реагирования составляет 40 тыс. человек.

Под силами быстрого реагирования НАТО понимаются воинские подразделения, которые государства-члены альянса выделили в распоряжение Оперативного командования военно-политического блока. Они предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.