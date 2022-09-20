«Эта неделя знаменует или преддверие скорой победы России, или преддверие ядерной войны». Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя «просьбы» «ДНР», «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей провести «референдумы» о вхождении в состав России. «Не могу разглядеть ничего третьего», – добавила она.

О том, что у Марго большие проблемы со зрением, адекватным восприятием реальности, а также со способностью говорить правду, давно и хорошо известно. Она давно уже выступает в роли явного поджигателя войны. Она же регулярно рисовала, рисует и будет рисовать перед россиянами далекую от реальности картину мира. Служба у нее такая, высокооплачиваемая — вешать согражданам на уши лапшу.

Все же помнят, что говорила Маргарита Симоньян в эфире одного из федеральных телеканалов накануне вторжения. “Что той Украины? Два дня!”, — утверждала она. Что имеет место быть в реальности? Крах всех планов руководства РФ. Власть в Украине сменить не удалось. Надежды на бунт среди украинского генералитета и военнослужащих, а президент РФ Владимир Путин открыто их к этому призывал, также не реализовались.

Поражение было в битвах за Киев, уже почти полностью освобождена Харьковская область, и украинские войска скоро могут начать освобождение Херсона. Судьба «ЛНР» и «ДНР» также предрешена — их освобождение является вопросом времени. А всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.

Также добавлю, что Россия потеряла 2216 танков, 4724 боевых бронированных машин, 1323 артиллерийских систем, 318 РСЗО, 168 средств ПВО, 252 самолета и 217 вертолетов. Это все колоссальные потери, свидетельствующие о том, что миф о «второй армии мира» рассыпается на глазах у всех. Естественно, что признать это в РФ не могут. Наоборот, там повышают ставки.

И такие действия РФ и российских пропагандистов как раз и свидетельствуют о том, что там очень торопятся. Есть там понимание того, что время работает на ВСУ. Ведь, поставки оружия от союзников Украины продолжаются. Оружие приходит реально мощное, аналогов которого и противодействия которому у РФ просто нет. А ведь еще, вместе с оружием, на фронт едут и прошедшие полный курс обучения за рубежом, например в Великобритании, украинские военнослужащие.

Все это и вынуждает РФ ускорять процессы по проведению «референдумов». Надежда тут на то, что удастся сохранить то, что уже захвачено. Ну и шантаж ядерным оружием — куда же без него. Только вот мы увидели уже освобождение многих ранее захваченных уголков Украины, приезжая в которые чиновники из Москвы и пропагандисты из телевизора талдычили, что «Россия тут навсегда».

Навсегда или на очень долго, совсем иное. Что именно — рассказал изданию «Обозреватель» российский политолог Станислав Белковский. По словам которого, подлинными целями войны России против Украины были для российского президента Владимира Путина изоляция России и «обрушение» мира, в котором его страна существует.

«Если мы посмотрим на подлинные цели «спецоперации» на самом глубинном уровне, то это обрушение того мира, в котором Россия существует, и полная изоляция, одиночество России. Цель два уже достигнута, Россия изолирована», – сказал он. Политолог считает, что выйти из этой изоляции Россия не сможет быстро «даже после ухода Владимира Путина».

«Доверие к России подорвано, и вернуть его вместе с рынками, вместе со всякими каналами коммуникации с окружающим миром будет очень-очень сложно даже следующему поколению российских политиков и людей вообще «, – отметил Белковский. И это правда. Та правда, которую никогда не поведает россиянам Марго Симоньян и иные российские пропагандисты.