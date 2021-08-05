Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Иран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра РА.

Премьер-министр отправился из аэропорта в президентский дворец, где его встретил избранный президент Ирана Эбрахим Раиси.

Президент Ирана поблагодарил премьер-министра Армении за рабочий визит в Тегеран.

Эбрахим Раиси отметил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Никол Пашинян поблагодарил Эбрахима Раиси за теплый прием и еще раз поздравил его с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Он подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Ираном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для нашей страны первостепенное значение.

«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», — сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Обсужден широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере.

Премьер-министр Армении указал на последовательные усилия Ирана по установлению мира и стабильности в регионе.

Эбрахим Раиси отметил, что поддержание мира в регионе имеет важное значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.