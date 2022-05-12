В России неожиданно посыпались губернаторы целого ряда областей.

10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Президент России Владимир Путин в этот же день подписал указы о назначении врио губернаторов Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, говорится в сообщениях на сайте Кремля.

Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области – Александр Соколов, работавший в Управлении президента по обеспечению деятельности Государственного совета России, Рязанской области – руководитель Росстата Павел Малков, Саратовской области – председатель правительства региона Роман Бусаргин, Томской области – заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур.

Как следует из информации на сайте Кремля, Путин встретился с назначенными врио по видеосвязи и обсудил с ними перспективы вверяемых регионов.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России сообщили РИА Новости, что выборы в пяти субъектах, чьи главы объявили об уходе со своих постов, пройдут в единый день голосования.

Кто-то пишет, что произошедшее связано с потерей рейтинга правящей партии в этих регионах, но верится в это с большим трудом. При той коррупционной составляющей системы власти в России, при сильно разработанной системе фальсификаций выборов любого уровня, эти же губернаторы могли еще долго преспокойно сидеть в своих креслах, если бы… Если бы что? Вот в этом и вопрос. Что именно привело Путина к мысли начать избавляться от них?

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Замена непопулярных или неспособных обеспечить нужный результат на выборах губернаторов накануне очередных выборов — обычный, ежегодный ход Кремля после восстановления выборов губернаторов в 2012 г. Управляемость выборов в России неоднородна по регионам, в четырех регионах после 2012 г. официальные кандидаты проигрывали выборы. А результаты Единой России по стране на прошедших в сентябре 2021 г. парламентских выборах колебались от выше 90% в республиках Северного Кавказа до 24% — худшего результата — в Хабаровском крае. В этом плане замена глав Томской и Кировской областей, республики Марий Эл, где ЕР получила плохой результат — 33%, 29.5% и 33.4% соответственно (в Марий Эл к тому же на первом месте оказалась КПРФ), понятна. Хотя томский губернатор был вполне успешный экономически. Глава Рязанской области Любимов, как и более половины российских губернаторов, не местный, он из Калуги, и будучи назначен в 2017 г., так и не сумел найти общий язык с областной элитой, результаты ЕР сократились на 10% — с 54 до 44%. И лишь у саратовского губернатора Радаева с выборами было все в порядке, но его отставка — следствие ослабления позиций его покровителя Володина, занявшего в 2016 г. формально высокий, но реально маловажный в российской системе власти пост главы Госдумы вместо реально значимого поста замглавы администрации президента по внутренней политике, кем он был ранее. Кстати, эти замены показывают, что в Кремле вовсе не уверены в блестящем результате из-за якобы выросшей до небес поддержки Путина, и готовятся к выборам вполне серьезно.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Я думаю, что здесь все-таки не надо проводить прямых связей с каким-то политическим процессом (хотя это многие в России делают), в первую очередь потому что нормальной политики в России давно нет, а никакие показатели «популярности» правящей партии сейчас ни на что не влияют. И в данном случае, как я могу судить, очень много уже говорилось и о костромском губернаторе, и саратовском, и губернаторе Томской области, что эти люди давно должны были сложить свои полномочия, речь об этом шла еще 2-3 года назад. Поэтому ничего неожиданного в этом нет. Власть, судя по всему, решила провести выборы в сентябре, в единый день голосования – было много обсуждений, будут ли они вообще проводиться, и будут ли губернаторы избираться на уровне заксобраний, но судя по всему, какой-то старт этому процессу дан, поэтому старые губернаторы уходят и появляются новые фигуры. Ни одна из этих новых фигур населению этих регионов неизвестна. Никаких особых надежд с этими новыми и. о. губернаторов связано быть не может. Поэтому я абсолютно уверен в том, что никаких улучшений рейтингов власти в этих регионах от такой смены фигур не случится. В данном случае я вижу чисто технические операции по смене одних управленцев на других, и не более того. То есть, просто старые игроки из колоды уходят, появляются более молодые, имеющие какие-то заслуги перед Путиным. Никакого отношения к какой-либо конкурентной политике всё это не имеет.