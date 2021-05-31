Одна из красивейших станций метро — «Низами Гянджеви» встретила пассажиров приятным сюрпризом: в вестибюле станции открылась выставка, посвященная 880-летию великого поэта и мыслителя Низами.

Как известно, в Азербайджане текущий объявлен Годом Низами.

У входа на станцию установлены большие плакаты с соответствующим распоряжением президента страны, а рядом — высказывания великого поэта. В вестибюле станции, у касс можно заметить слова, которые хорошо характеризуют все творчество Низами – «Eşq» и «Söz».

«Эти слова, посвященные общемировым ценностям – главные в творчестве великого поэта», — говорит журналистам руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Но главный сюрприз ждет пассажиров далее – впервые широкой общественности демонстрируются миниатюры из произведений Низами, являющиеся произведениями тебризской школы, которые были предоставлены ЗАО Институтом рукописи имени Физули.

На спуске в подземную часть станции, пассажиры на эскалаторах могут наблюдать с обеих сторон постеры с кадрами из художественного фильма Эльдара Кулиева «Низами», главную роль в котором исполнил Муслим Магомаев.

Б.Мамедов напомнил, что автором шедевров, которые украшают станцию, является художник Микаил Абдуллаев. Созданные им творения превратили станцию метро в настоящий музей под землей. Каждое панно посвящено одному из произведений Низами. Рядом установлены таблички с отрывками стихов великого поэта из соответствующего изображению произведения. В конце платформы, где находится знаменитый мозаичный портрет Низами, также созданный художником Микаилом Абдуллаевым, размещена информация о жизни и творчестве поэта. Всего станцию украшают 18 панно Микаила Абдуллаева.

Бахтияр Мамедов рассказал, что ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует и в дальнейшем организовать подобные проекты под землей.

«Главное, чтобы ситуация с карантином позволила метрополитену функционировать в полной мере, а мы со своей стороны будем достойно служить нашим пассажирам!», — заявил он.

Он отметил, что движение поездов осуществляется по графику, все сотрудники соблюдают необходимые карантинные меры, а лица, ответственные за дезинфекцию станции, работают в усиленном режиме.