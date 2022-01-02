Телефонные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в воскресенье, 3 января, после 00:00 по бакинскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 2 января в 22:00 по Киеву (3 января в 00:00 по бакинскому времени)», — написал он на своей странице в Facebook.

31 декабря Байден выразил намерение 2 января побеседовать с украинским коллегой. В тот же день Зеленский подтвердил договоренность провести переговоры. Он отметил, что рассчитывает в ходе беседы скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе». (iz.ru)