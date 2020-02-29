Стало известно нового главного тренера Азербайджана по футболу

Как передает FutbolPress, новым главным тренером сборной назначен итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

По информации, АФФА уже прекратила переговоры с другими кандидатами. В ближайшее время соглашение будет официально оформлено, после чего тренер будет представлен общественности.

Отметим, что с 2011 по 2017 годы Де Бьязи был тренером сборной Албании по футболу, а последним местом работы был клуб «Алавес», где итальянец поработал с сентября по ноябрь 2017 года. С 2017 года Де Бьязи был безработным.