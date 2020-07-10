Стали известны вероятные соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов.

1/4 финала:

«Реал» / «Манчестер Сити» – «Лион» / «Ювентус»

«РБ Лейпциг» – «Атлетико»

«Наполи» / «Барселона» – «Челси» / «Бавария»

«Аталанта» – «ПСЖ»

1/2 финала:

Победитель первого четвертьфинала – Победитель третьего четвертьфинала

Победитель второго четвертьфинала – Победитель четвертого четвертьфинала

В 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

В 1/8 финала турнира осталось провести следующие матчи: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (первая игра – 0:1), «Бавария» – «Челси» (первая игра – 3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 2:1).

Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек без зрителей.

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.