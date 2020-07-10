Стали известны вероятные соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов.
1/4 финала:
«Реал» / «Манчестер Сити» – «Лион» / «Ювентус»
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
«Наполи» / «Барселона» – «Челси» / «Бавария»
«Аталанта» – «ПСЖ»
1/2 финала:
Победитель первого четвертьфинала – Победитель третьего четвертьфинала
Победитель второго четвертьфинала – Победитель четвертого четвертьфинала
В 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».
В 1/8 финала турнира осталось провести следующие матчи: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (первая игра – 0:1), «Бавария» – «Челси» (первая игра – 3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 2:1).
Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек без зрителей.
Начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».
Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.